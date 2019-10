10.10.2019 | 10:56 Uhr Nora Goldenbogen: "Wir werden die Sicherheitsmaßnahmen überdenken"

In Halle sind am Mittwoch zwei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, offenbar ein antisemitisch eingestellter Mann aus Eisleben, wollte offenbar ein Blutbad in der Synagoge anrichten - am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Die Ereignisse in Halle wirken sich auch auf das jüdische Leben in Sachsen aus. MDR SACHSEN ist dazu im Gespräch mit der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Dresden, Nora Goldenbogen.