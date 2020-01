Die Feuerwehr Dresden hat eine arbeitsreiche Nacht hinter sich. Wie Pressesprecher Michael Klahre MDR SACHSEN sagte, rückte der Rettungsdienst zu mehr als 300 Einsätzen aus, die Feuerwehr wurde in mehr als 100 Fällen alarmiert.

Viele kleine Brände

Auf der Altenberger Straße brannte nach Mitternacht ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Polizei und Feuerwehr brachten mehreren Bewohner der Dachwohnungen in Sicherheit. Sie konnten später in ihre vier Wände zurückkehren. Verletzt wurde niemand. 29 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auf der Elsterwerdaer Straße brannte es auf einem Balkon. Auch hier konnte die Feuerwehr ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Mieter waren nicht anwesend. Die Feuerwehr musste die Wohnung aufbrechen.

Inzwischen ist es Tradition, dass das THW die Silvesternacht bei der Feuerwehr Dresden verbringt und die Kollegen unterstützt. Bildrechte: xcitePRESS Zwar habe es keine großen Brände gegeben, allerdings habe die Feuerwehr in diesem Jahr im Osten der Stadt mit einer Häufung von kleineren Bränden innerhalb kürzester Zeit zu kämpfen gehabt, sagte Klahre. "Die Einsätze haben massiv Kräfte und Mittel gebunden. Wir mussten sie straßenweise abarbeiten." Vornehmlich brannten Bäume, Gestrüpp und Müllbehälter. Ob die Feuer vorsätzlich gelegt wurden, muss die Polizei klären.

Supermarktbesucher verhindert Explosion von Silvesterböllern

Die Polizeidirektion Dresden berichtet von einer typischen Silvesternacht, die weitestgehend ruhig verlief. Neben den Bränden nahmen die Beamten einzelne, einfache Körperverletzungsdelikte auf und wurden zu zwei gesprengten Zigarettenautomaten in Dresden-Gorbitz und in Pirna gerufen. In einem Supermarkt auf der Prager Straße verhinderte ein Mann durch beherztes Eingreifen eine Explosion von Silvesterböllern. Nach Polizeiangaben hatte ein Unbekannter ein gezündetes "Römisches Feuer" in einen mit Silvesterböllern befüllten großen Warenkorb gesteckt. Der Zeuge zog das brennende Feuerwerk aus dem Korb. Die Polizei sucht in dem Fall Zeugen.

Dresdner böllern wie eh und je

Die aktuelle Diskussion um die Umweltbelastung durch Silvesterfeuerwerk hat sich nach Einschätzung von Feuerwehrmann Michael Klahre nicht auf die Lust der Dresdner an Raketen und Böllern ausgewirkt. "Das Aufkommen ist wie in den vergangenen Jahren hoch gewesen", so Klahre.

Großkampftag für die Stadtreinigung: Am Neujahrsmorgen sammelten die Mitarbeiter in Dresden bereits 25 Tonnen Abfall Bildrechte: dpa Das bekam am Morgen auch die Stadtreinigung zu spüren. Etwa 25 Tonnen Abfall haben Mitarbeiter nach den Silvesterfeiern am Mittwochmorgen eingesammelt und entsorgt. Auch in den kommenden Tagen sei noch einiges zu tun, kündigte Dieter Buttig, Einsatzleiter der Reinigung, am Neujahrstag an. 40 Mitarbeiter waren mit vier Großkehrmaschinen, drei Kleinkehrmaschinen, vier Papierkorbwagen sowie sieben Kleintransportern ab 7 Uhr im Einsatz.