Ja, teilweise schon. Isoprpopanol braucht man für die Herstellung von Händedesinfektion. Der Preis für den Fünf-Liter-Kanister hat sich in den letzten 14 Tagen verdoppelt. Das macht natürlich auch die Preisgestaltung in den Apotheken sehr schwierig. Die Kunden denken dann im schlimmsten Fall, wir Apotheker erhöhen die Preise aus Profitgier.

Im Normalfall ja. Von der Biozidverordnung (Chemikalien, die antiseptisch wirken, Anm. d. Red.) bis zur Herstellung nach Standardzulassung gibt es eine Vielzahl von unübersichtlichen Vorschriften. Aber erfreulicherweise sind diese Regularien jetzt gelockert worden, sodass die Herstellung, der steuerfreie Bezug und die Dokumentation theoretisch relativ komplikationslos möglich sind. Ich sage "theoretisch", weil man natürlich nicht immer an alle Bestandteile rankommt, die man benötigt. Mal hapert es an Alkohol, mal an Wasserstoffperoxid, mal an Flaschen zum Abfüllen. In der Apotheke ist immer mal etwas Kreativität gebraucht, um praktikable Lösungen zu finden.