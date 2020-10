Das Karl-May-Museum in Radebeul gibt einen Skalp an die Ojibwa-Indianer in Nordamerika zurück. Das hat das Kuratorium der Karl May-Gesellschaft beschlossen. Kuratoriumsmitglied Florian Schleburg sagte MDR SACHSEN, die Entscheidung sei aus ethischen Gründen getroffen worden. Ob der Skalp tatsächlich von den Ojibwa-Indianern stammt, sei nicht eindeutig belegbar. Der Skalp befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Bestand des Museums. Wiederholt wurde darüber diskutiert, den Skalp zurückzugeben - bislang ohne Ergebnis.