Ein bislang anonymes Gemälde aus dem Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ist jetzt zweifelsfrei dem Maler Carl Gustav Carus (1789-1869) zugeordnet worden. Es handele sich um ein kleinformatiges Bild von 1836, das einen alten Mann mit Harfe in einer Mondlandschaft zeigt, teilten die SKD am Mittwoch in Dresden mit. Im Bestand des Albertinums der Kunstsammlungen wurde das Werk bisher einem unbekannten Künstler zugeordnet.

Das Werk sei trotz seines Alters von bald 200 Jahren in einem guten Zustand. "Dass es so lange unbeachtet blieb, hängt wohl auch mit einer bestimmten Vorstellung von Qualität in der Malerei zusammen, die oftmals die zeichnerische Genauigkeit und Virtuosität vor das individuelle Gefühl stellt", sagte Wagner.

In Vorbereitung auf die Ausstellung "Träume von Freiheit - Romantik in Russland und Deutschland" geriet das Gemälde mit dem Titel "Alter Harfner" in den Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Im Rahmen einer Diplomarbeit an der Hochschule für Bildende Künste Dresden wurde es gemeinsam mit einer Restauratorin der Kunstsammlungen untersucht. Nach der Firnisabnahme stießen die Experten auf die Signatur des Künstlers Carus sowie das Entstehungsdatum des Gemäldes. Die Romantik-Ausstellung ist vom 22. April an in der Staatlichen Tretjakow-Galerie Moskau zu sehen und danach vom 2. Oktober an in Dresden.