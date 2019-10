Der Skilanglauf-Weltcup in Dresden findet in der Saison 2020/21 drei Wochen früher statt. Auf seiner jährlichen Herbstkonferenz legte der Internationale Skiverband FIS fest, dass die Wettkämpfe am Elbufer bereits am 19. und 20. Dezember 2020 statt erst im folgenden Januar durchgeführt werden. Das teilten die Organisatoren mit. Hintergrund ist ein Wunsch der Athleten auf ein zusätzliches freies Wochenende im Januar.