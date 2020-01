Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die vor dem Verkauf ins Ausland bewahrte Mars-Statue von Giambologna hat sich als Besucherattraktion erwiesen. 11.000 Besucher sahen sich das Kunstwerk an drei verschiedenen Ausstellungsorten an, teilte der Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung, Stephan Koja, mit. Der 40 Zentimeter große "Mars" war ein Geschenk des italienischen Renaissancebildhauers an den sächsischen Kurfürsten Christian I.. Dessen Nachfahren hatten die Skulptur verkauft.

Rettung in letzter Minute

1983 gelangte er als Geschenk in die Sammlung des Pharmakonzerns Bayer AG nach Leverkusen. Der Pharmakonzern wollte die Skulptur 2018 in London versteigern. Nach öffentlichen Protesten wurde das Gebot in letzter Minute zurückgezogen, denn der "Mars" gilt als nationale wertvolles Kulturgut.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters bat die Chefetage des Pharmakonzerns Bayer in einem persönlichen Brief darum, das Kunstwerk dem Dresdner Kunstsammlungen zu schenken und appellierte an die gesellschaftliche Verantwortung des Konzerns, der das Kunstwerk auch geschenkt bekommen habe. Damals schrieb Grütters: "Was für die Museen in Dresden und andere Helfer größte Opfer sind, nimmt sich im Verhältnis zum Umsatz Ihres riesigen Unternehmens für dieses doch eher bescheiden aus."

Kriegsgott bald in neuer Sempergalerie zu sehen

Aber die Bayer AG hielt am Verkauf fest. Mit Hilfe des Bundes, der Länder und mehrerer Stiftungen wurde die Statue zurückgekauft. Über den Kaufpreis vereinbarten die beteiligten Seiten Stillschweigen.

Nach der Ausstellungstour 2019 befindet sich der kleine Kriegsgott seit zwei Monaten wieder in Dresden, informierten die Staatlichen Kunstsammlungen. Das Museum im frisch sanierten Semperbau am Zwinger wird derzeit neu eingerichtet. Dem Werk des italienischen Renaissancebildhauers Giambologna ist die erste Schau zur Wiedereröffnung Ende Februar gewidmet.

Quelle: MDR/kk/dpa