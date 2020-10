Die Polizei in Dresden hat eine Sonderkommission zum gewaltsamen Tod eines Touristen eingerichtet. Wie die Behörde und die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilten, sollen damit die Ermittlungen vorangetrieben werden. In der Soko "Schloßstraße" würden derzeit 29 Beamte an der Klärung des Falls arbeiten.