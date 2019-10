Sachsens Innenminister Roland Wöller, der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert, die Kirchen der Stadt und der Rektor der Technischen Universität haben für Freitagabend zu einer Solidaritätsaktion für jüdische Mitbürger aufgerufen. Dabei soll auch eine Menschenkette gebildet werden. Treffpunkt ist 17:30 Uhr an der Synagoge. Grund ist der Anschlag auf die Synagoge in Halle am Mittwoch. Dabei hatte ein mutmaßlicher Rechtsextremist zwei Menschen erschossen und mehrere verletzt. Der Bürgerchor und der Philharmonische Chor werden bei der Kundgebung singen. Danach wollen Vertreter von Stadt und Kirche auch am Schabbat-Gebet in der Synagoge teilnehmen.