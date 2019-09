Mit einem "Fest der Freiheit" erinnert die deutsche Botschaft in Prag am Sonnabend an die Geschehnisse im Wendeherbst vor 30 Jahren. Tausende DDR-Flüchtlinge waren 1989 auf das Botschaftsgelände geflüchtet und harrten dort wochenlang aus. Am Morgen ist ein historischer Sonderzug von Dresden zu den Feierlichkeiten nach Prag gestartet. An Bord sind Zeitzeugen und Schüler aus Sachsen und ganz Deutschland. Sie wollen miteinander ins Gespräch kommen. Gegen 22 Uhr wird der Zug wieder zurück im Dresdner Hauptbahnhof erwartet. Auch dort wird an die Ereignisse vor 30 Jahren erinnert und gefeiert - mit Konzerten, Ausstellungen und Zeitzeugen.