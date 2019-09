Bei der ersten Verhandlungsrunde am 16. September wurde neben einem Austausch über die Schwerpunkte einer Zusammenarbeit auch der Fahrplan für die kommende Zeit festgelegt. Nach dem gut zweistündigen Treffen sprachen Spitzenvertreter der drei Parteien in Dresden von einer konstruktiven Atmosphäre. Eine dritte Runde ist für den 3. Oktober vorgesehen. Dazwischen beraten Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenbereichen. Am zweiten Oktoberwochenende sollen dann die Parteigremien über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Die Grünen planen dazu am 12. Oktober einen Parteitag.