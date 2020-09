Die Ostsächsische Sparkasse dünnt ihr Filialnetz aus. 22 wegen der Corona-Krise geschlossene Kleinfilialen bleiben dauerhaft dicht, teilte die Bank mit. Betroffen sind in Dresden unter anderem die Filialen in Hellerau, Klotzsche-Königswald, am Goldenen Reiter und an der TU. Sie werden zu reinen Automaten-Standorten.