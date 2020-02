Nach dem Rückzug des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) und seiner Botschafterin Eva Padberg werden beim Dresdner Semperopernball nun Spenden für Kinder in der Region gesammelt. "Es gibt einen neuen Charity-Partner, der Projekte in Mitteldeutschland unterstützt", sagte ein Ball-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage. Es handele sich um die gemeinnützige GmbH Kinderhospiz Mitteldeutschland, die unter anderem von Ballmoderator Roland Kaiser unterstützt werde.



Beim Ball an diesem Freitag sollte eigentlich um Geld für Kinder in Bangladesh gebeten werden. Im Zuge der Debatte um die Ordensverleihung an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi im Vorfeld des Balls hatten das Model und Unicef abgesagt. Sie sahen ihr Anliegen in den Hintergrund gerückt.