Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz kommt es am Freitagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr. Der Verkehr staut sich bis nach Dresden zurück. Es habe einen Unfall an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla mit einem Transporter und einem Lastwagen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei.