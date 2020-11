Dynamo Dresden setzt sich in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga fest. Das Team von Markus Kauczinski feierte am Sonntag seinen achten Saisonsieg und bezwang den MSV Duisburg mit 3:0. Philipp Hosiner, Patrick Weihrauch und Christoph Daferner erzielten in der Schauinsland-Reisen-Arena die Tore für den Zweitliga-Absteiger, der nun 25 Zähler auf dem Konto hat.