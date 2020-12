Dynamo Dresden hat mit dem neunten Saisonsieg die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kam am Samstag im Ost-Derby beim Halleschen FC zu einem 3:1 ( 2:1 )-Erfolg und blieb im sechsten Spiel hintereinander ohne Niederlage. Die Saalestädter konnten dagegen nach der sechsten Niederlage in dieser Spielzeit den Kontakt zur Spitzengruppe nicht herstellen. Nach dem 1:0 durch Julian Derstroff ( 7. ) für den HFC drehten Yannick Stark ( 26. ) und Robin Tim Becker ( 45. ) für Dynamo noch vor der Pause die Partie. Mit dem Abpfiff sorgte Patrick Weihrauch für den Endstand.