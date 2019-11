Nach fünf Niederlagen in Serie hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden einen wichtigen Sieg gefeiert und Trainer Cristian Fiel vorerst aus der Kritik genommen. Im Keller-Duell mit dem neuen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden gewann Dynamo am Freitagabend 1:0. Vor 25.444 Zuschauern war der Schwede Alexander Jeremejeff in der 41. Minute mit seinem Tor der Matchwinner im Rudolf-Harbig-Stadion.



Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie hier: