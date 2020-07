Dynamo Dresdens neuer Sportgeschäftsführer Ralf Becker peilt eine schnelle Rückkehr der Sachsen in die 2. Fußball-Bundesliga an. "Wir werden sehr ehrgeizig sein nächstes Jahr und möchten allerspätestens in zwei Jahren wieder ein Zweitliga-Verein sein", sagte der 49-Jährige am Mittwoch bei seiner offiziellen Vorstellung im Rudolf-Harbig-Stadion. Becker folgt auf Ralf Minge, dessen Vertrag nach sechsjähriger Amtszeit nicht verlängert wurde.