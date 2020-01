Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann, Kombinierer Eric Frenzel und das Bobteam Francesco Friedrich sind Sachsens Sportler des Jahres 2019. Die Preisträger sind am Sonnabend auf der Sächsischen Sportgala im Internationalen Congress Centrum in Dresden geehrt worden.

Frenzel erhielt die Auszeichnung bereits zum sechsten Mal in Folge. Auch sein Trainer Frank Erlbeck konnte sich über den Titel "Trainer des Jahres" freuen. Die Wahl der sächsischen Sportlerin des Jahres konnte Biathletin Denise Hermann zum ersten Mal für sich entscheiden. Die Verfolgungsweltmeisterin erhielt 30,11 Prozent der Stimmen.

Das Bobteam um Francesco Friedrich gewann die Sportkrone in der Kategorie "Mannschaft des Jahres". Bildrechte: boerse.ARD.de

Rund 6.500 Sportfans hatten sich an der landesweiten Umfrage beteiligt, die zum 27. Mal durchgeführt worden war. In das Gesamtergebnis ging zur Hälfte auch das Votum der sächsischen Sportjournalistinnen und -journalisten ein. In Insgesamt acht Kategorien wurden die Sportkronen verliehen.