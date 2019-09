Umweltschützer haben das Wasser im historischen Brunnen am Palaisplatz in der Dresdner Neustadt giftgrün eingefärbt. Zu der Aktion hat sich die Dresdner Ortsgruppe der internationalen Bewegung "Aufstand oder Aussterben - Extinction Rebellion" bekannt. Eigenen Angaben zufolge wollen sie damit auf den Klimawandel hinweisen. Bei der grünen Farbe handele es um die chemische Substanz Uranin. Diese gelte als unbedenklich, sei vollständig ökologisch abbaubar und lagere sich nicht an Oberflächen ab.

Extinction Rebellion (Rebellion gegen das Aussterben) hat bereits mehrfach mit ähnlichen Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. So färbten sie am Dienstag dieser Woche die Limmat in Zürich ebenfalls grün ein. In der Mitteilung der Dresdner Gruppe heißt es unter anderem, mit der grünen Farbe solle die Belastung der Meere verkörpert werden. Die Gruppe wolle mit "zivilem Ungehorsam" Druck ausüben, damit der globale Klimanotstand ausgerufen wird. Sie kündigte eine ab dem 7. Oktober eine "internationale Rebellionswelle" an, wo die Infrastruktur in Städten wie Berlin, London und Madrid blockiert werden sollen.