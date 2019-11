Nach dem Diebstahl von Juwelen im Grünen Gewölbe in Dresden ist die Spurensuche am Montagabend unterbrochen worden. Am Dienstagmorgen wollen die Ermittler ihre Arbeit fortsetzen. Ein Polizeisprecher sagte, das Residenzschloss sei die ganze Nacht bewacht worden. Im Residenzschloss ist das als Schatzkammer Sachsens weltbekannte Grüne Gewölbe untergebracht. Der Polizeisprecher sagte weiter, die Suche nach der DNA der Diebe sei nicht einfach in einem Museum, in dem ständig Betrieb ist. Für Besucher bleibt das Museum wie bereits am Montag auch am Dienstag geschlossen.