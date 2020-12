Nach einer Messerattacke auf einer illegalen Technoparty in Dresden hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 16 Jahre alten Jugendlichen Anklage erhoben. Wie die Behörde mitteilte, wird ihm unter anderem versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Das Verfahren soll vor der Jugendstrafkammer verhandelt werden.

Dem Beschuldigten werde vorgeworfen, im August dieses Jahres in der Dresdner Heide am Rande einer illegalen Technoparty mit einem Messer völlig unvermittelt einem 21-jährigen Mann in den linken Rückenbereich und einer 21-jährigen Frau in den Bauchbereich gestochen zu haben. Die beiden Geschädigten erlitten schwere innere Verletzungen.