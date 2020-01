Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 32-Jährigen Anklage wegen einer ganzen Reihe von Straftaten erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte, wird dem Mann versuchter schwerer Raub in drei Fällen, schwerer räuberischer Diebstahl, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen.



Er soll am Nachmittag des 16. Juli 2019 in den Stadtteilen Dresden-Löbtau und Dresden-Friedrichstadt erfolglos versucht haben, von drei Personen die Autoschlüssel zu erhalten. Er hatte eine ungeladene Schreckschusspistole dabei.