Das Holocaust-Plakat von der ehemaligen Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel hat ein juristisches Nachspiel. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, wurde der Fall zur Bewertung der Staatsanwaltschaft vorgelegt. "Ein Ergebnis liegt noch nicht vor", so Sprecher Marko Laske. Die Prüfung des Sachverhalts werde voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Plakat ist beim sogenannten "Trauermarsch" am Sonnabend in Dresden aufgetaucht. Darauf war zu lesen "Alliierte 'Befreiung' = Holocaust am deutschen Volk". Es wurde abwechselnd von der ehemaligen Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel und einem ihrer Begleiter getragen. Beide mussten sich daraufhin einer Identitätsfeststellung unterziehen. Die Polizei bestätigte bereits am Wochenende den Anfangsverdacht einer Straftat.