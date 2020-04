Nach einer Serie von Kellereinbrüchen in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 31-Jährigen erhoben. Dem Mann wird laut Ermittlungsbehörde vorgeworfen, seit Mai vergangenen Jahres in zehn Kellern von Wohnhäusern im gesamten Stadtgebiet eingedrungen zu sein und wertvolle Gegenstände gestohlen zu haben. Darunter sind Fahrräder und E-Bikes im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro sowie Maschinen und Werkzeug für 3.000 Euro. Diese soll er anschließend verkauft haben. Wann der Prozess beginnt, steht noch nicht fest.

Der Beschuldigte wurde am 22. März morgens unmittelbar nach einem Kellereinbruch in einem Wohnhaus in der Cunewalder Straße vorläufig festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Gegen den Deutschen seien weitere Verfahren wegen ähnlicher Delikte bereits bei Gericht anhängig, hieß es. Die Staatsanwaltschaft will diese nun zu einem Verfahren zusammenführen und gemeinsam verhandeln.