Am Elbufer unweit des weltbekannten Canaletto-Blicks in Dresden ist ein Fisch aufgetaucht. Nicht füttern und nicht berühren sollen Betrachterinnen und Betrachter das Kunstwerk, hat sein Erschaffer in englischer Sprache auf einem Schildchen hinterlassen. Mehr ist bisher nicht bekannt. Die Landeshauptstadt Dresden empfängt den unbekannten Gast mit einem Augenzwinkern und stellt ihm sogar eine Aufenthaltsgenehmigung in Aussicht.