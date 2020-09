Die Corona-Pandemie wird laut Wissenschaftlern die Entwicklung von Städten verändern. Neben Insolvenzen werde auch eine Verlagerung in den Onlinehandel und eine Zunahme des Homeoffice die Verödung der Innenstädte vorantreiben, so Angela Mensing-de Jong, Professorin für Städtebau an der TU Dresden. Sie sieht darin aber auch eine Chance für eine neue und bedürfnisoptimierte Stadtentwicklung. Dazu gehören unter anderem eine stärkere Begrünung und ein individuelleres Angebot in den Fußgängerzonen.