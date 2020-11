Der Stadtrat in Dresden entscheidet heute über höhere Gebühren für Müll, Abwasser und Straßenreinigung. Die neuen Beträge sollen ab Januar 2021 gelten. Laut Beschlussvorlagen soll beispielsweise die Straßenreinigung in Dresden im nächsten Jahr teurer werden. Für eine Familie in einem Sechs-Familien-Wohnhaus und 20 Metern öffentlicher Straße davor hieße das, sie soll im Jahr rund 1,77 Euro mehr bezahlen. Für ein Einfamilienhaus mit 50 Metern Straße davor sind jährlich 17 Euro mehr veranschlagt.