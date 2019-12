Die Stadt Dresden will die Parkgebühren in der Innenstadt erhöhen. Dafür soll die geplante Preiserhöhung für Stammkunden im Verkehrsverbund Oberelbe in der Tarifzone Dresden vergleichsweise moderat ausfallen. Das erklärte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Mittwoch. Am Donnerstag will er seine Pläne im Stadtrat vorstellen. Am Freitag entscheidet die Verbandsversammlung des VVO über eine mögliche Preiserhöhung. In Dresden soll sie nur für Einzeltickets gelten, nicht für sog. Vielfahrer- oder Zeitkarten.



Weitere Informationen folgen.