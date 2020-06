Nach dem Rückzug des Schriftstellers Jörg Bernig berät der Stadtrat in Radebeul am Montagabend über die Kulturamtsleitung. Die Sondersitzung ist nicht öffentlich. Der Verein Radebeuler Kultur plädiert für eine Neuausschreibung der Stelle. "Damit wäre die Sache auf Null zurückgesetzt und es gebe die Chance, von vorn zu beginnen", sagte der Vereinsvorsitzende, Jazzmusiker Günter "Baby" Sommer.

Vor dem Sitzungssaal in einem Radebeuler Hotel demonstrierten am Montagabend 60 bis 70 Personen gegen die annuliert Wahl Bernigs und deren Ausgang. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Vor dem Sitzungssaal demonstrierten kurz vor dem Auftakt des Stadtrates zwischen 60 und 70 Personen gegen die annullierte Wahl Bernigs und dessen Rückzug. Letzterer sei unter Druck erfolgt, zeigte sich AfD-Landtagsabgeordneter René Hein in einer kurzen Rede vor Ort überzeugt. Die Demonstranten trugen unter anderem Schilder bei sich mit den Aufschriften "Droht Bernig die Deportation?" oder "Grüne Faschisten aus dem Stadtrat entfernen". Aufgerufen zu dem Protest hatte der AfD-Kreisverband Meißen. Auch die AfD-Landtagsabgeordneten André Wendt und Carsten Hütter waren unter den Demonstranten.

Bernig war am 20. Mai vom Stadtrat mit knapper Mehrheit gegen eine Mitbewerberin aus Annaberg-Buchholz zum neuen Kulturamtsleiter gewählt worden. Der 56-Jährige wird mit der sogenannten Neuen Rechten in Verbindung gebracht, schrieb unter anderem für die Publikationen "Tumult" und "Sezession". Stadträte, die gegen Bernig gestimmt hatten, reagierten empört. Auch in der Kulturszene der Stadt regte sich heftiger Widerstand gegen die Personalie. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) legte wenige Tage nach der Wahl auf einer Sondersitzung des Ältestenrates sein Veto gegen den Stadtratsbeschluss ein. Der Stadtrat sollte noch einmal entscheiden. Vergangene Woche teilte Bernig mit, nicht noch einmal zur Wahl antreten zu wollen.