Die Klimainitiative "Parents for future" (Eltern für die Zukunft) zeigte sich nach der Stadtratssitzung enttäuscht. "Heute hätte der Stadtrat in Dresden die historische Möglichkeit gehabt, entgegen dem Trend der politischen Selbstverzwergung und des Wegduckens, mit dem Ausrufen des Klimanotstands ein Zeichen für die Verantwortungsübernahme bei der Bekämpfung der Klimakrise auf allen Ebenen zu setzen", heißt es in einer Mitteilung.



Die Linken Wirtz und Matthis hätten ein "fatales Zeichen an die Klimaschutzbewegung" gesendet und sorgten in den eigenen Reihe für Unruhe, so das Bündnis. Wirtz' Begründung sei "geschmacklos". "Der vorliegende Antrag ist in keinster Weise mit der Gesetzgebung um die Machtergreifung der NS-Diktatur zu vergleichen, da er keine Machtkonzentration auf weniger Personen als vorher ermöglicht und auch keine Rechte einschränkt."



Man hoffe, dass der Antrag in den Ausschüssen nun konstruktiv besprochen werde.