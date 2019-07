In einer schriftlichen Mitteilung von der Nacht zu Donnerstag erklärte die Sächsische Städtebahn, weshalb man den gesamten operativen Betrieb in der Nachtpause eingestellt hat. So seien die von der DB Netz AG zur Verfügung gestellten Bahntrassen in einem schlechten Pflegezustand. Massive Vegetationsschäden hätten in den vergangenen Jahren häufig zu Zugkollisionen und Schäden im Millionenbereich geführt. "Es sind dem Unternehmen seit 2014 hierdurch Schäden in einem siebenstelligen Euro-Bereich entstanden, die in langwierigen und teuren Gerichtsprozessen verfolgt werden müssen und insoweit die Liquidität der Städtebahn Sachsen GmbH als mittelständisches Eisenbahnunternehmen massiv belastet haben", heißt es in der Mitteilung. Ob und wann der Verkehrsbetrieb wieder aufgenommen wird, ist unklar.