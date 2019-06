So hoch sind die Stau-Belastungen in Dresden und Leipzig

Im Stau-Ranking deutscher Städte ist Dresden noch vor Leipzig gelandet. Die beiden sächsischen Städte rangieren auf Platz neun und Platz 13. Das hat eine Auswertung des Navigationsanbieters TomTom ergeben. Der Überlastungsgrad in Dresden liegt bei 26 Prozent, in Leipzig bei 22 Prozent. Die Prozentzahl gibt an, wie viel mehr Zeit Autofahrer eine Strecke bei Stau aufbringen müssen. Pendler verlieren in Sachsen mehr als 100 Stunden im Jahr im Stau. Laut Studie stehen allerdings die Autofahrer in Hamburg, Berlin und Nürnberg am längsten und häufigsten im Stau. Dort verlieren sie 125 bis 133 Stunden ihrer Zeit im Stau.