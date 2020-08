Die Zukunft des Stauseebades in Dresden-Cossebaude scheint gesichert. Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) sagte am Donnerstagabend auf einer Informationsveranstaltung vor rund 100 Bürgern, zu einer Betriebspause werde es nicht kommen. Das Freibad könne unabhängig vom Pumpspeicherkraftwerk in Niederwartha betrieben werden.

Im Moment wird der See gefüllt, damit das Pumpspeicherkraftwerk betrieben werden kann. Das soll aber zum Jahresende stillgelegt werden. Das würde allerdings dazu führen, dass der Wasserpegel im See so stark sinkt, dass danach weder Baden noch Surfen möglich wären. Laut Dresdens Finanzbürgermeister befindet sich die Stadt in konstruktiven Gesprächen mit Vattenfall.