Der Siemens-Konzern streicht in seiner Kraftwerksparte in den kommenden Jahren weltweit 2.700 Stellen. Betroffen davon ist auch das Siemens-Transformatorenwerk in Dresden. Sprecherin Elke Fuchs bestätigte MDR SACHSEN, dass von den 260 Stellen 70 wegfallen sollen. Die Maßnahmen sollten "sozialverträglich umgesetzt" werden, kündigte das Unternehmen an. Deshalb sollen in Kürze Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern geführt werden.



Der Konzern hatte Anfang Mai angekündigt, seine Kraftwerksparte abzuspalten und Siemens "Gas and Power" an die Börse zu bringen. Die Siemens-Standorte in Görlitz und Leipzig werden von den Maßnahmen nicht berührt.