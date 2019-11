Der innerste Planet unseres Sonnensystems, der Merkur, tritt am Montag zur Mini-Sonnenfinsternis an. Ab 13:35 Uhr bis 19 Uhr zieht sich der Planet vor der Sonne entlang. Allerdings ist das Schauspiel nur als kleiner schwarzer Punkt durch ein Fernrohr erkennbar, da der Merkur nur einen Durchmesser von 5.000 Kilometern hat.

Anlässlich des Merkurtransits öffnet die Volkssternwarte "Adolph Diesterweg" in Radebeul, Auf den Ebenbergen 10a, und stellt geeignete Teleskope mit Sonnenfiltern zur Verfügung. Von dort überträgt MDR Wissen auch das Himmelsspektakel per Livestream. Ebenfalls halten sich die Sternwarten in Radeberg, Hartha, Dresden-Gönnsdorf, Pirna-Graupa, Riesa, Schneeberg, Rodewisch, Schkeuditz, Görlitz, Zwickau und viele andere Beobachtungsstationen in Sachsen bereit.