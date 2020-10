Zollfahnder haben in Weißwasser und Neustadt zwei illegale Tabaklager ausgehoben. Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, stellten die Beamten insgesamt rund 50 Tonnen unversteuerten Rauchtabak sicher und nahmen vier polnische Staatsangehörige vorläufig fest. Den Durchsuchungen am 13. und 14. Oktober waren demnach umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen.

Wie ein Sprecher des Zollfahndungsamts Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN erklärt, stamme der Tabak vermutlich aus Indien, China oder Argentinien und wurde legal erstanden. "Da dieser Rohtabak jedoch in Deutschland kein Steuergegenstand ist, wird er hier gelagert, weiter verarbeitet und nach Polen und Tschechien gebracht. Dort wird auch Rohtabak von der Behörde kontrolliert." Am Ende werden die Zigaretten dann meist wieder in den Westen verkauft, so der Sprecher.