Deutsche Bahn fördert Professur an der TU Dresden

Die Deutsche Bahn bezahlt in den nächsten fünf Jahren einen Professor an der Technischen Universität Dresden. Jährlich wird dafür eine sechsstellige Summe bereit gestellt, heißt es aus der TU Dresden. Die Deutsche Bahn hofft dabei auf "hochqualifizierten Nachwuchs" im Bereich des Ingenieurwesens. Außerdem sollen vielfältige Impulse für den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes gesetzt werden.

Wir sind beeindruckt von der exzellenten Ausbildungskultur an der TU Dresden und den an der Universität begonnenen Forschungsarbeiten im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus.

Die DB Netz AG will in den kommenden Jahren mehr als 25.000 Eisenbahnbrücken und rund 33.000 Kilometer Streckennetz modernisieren und digitalisieren. Im laufenden Betrieb sollen Gleise erneuert und ersetzt, Tunnel oder Brücken saniert werden. Wissenschaftler des TU-Instituts für Massivbau forschen bereits an Verfahren und Materialien, um Brücken und Tunnel effizienter zu bauen. Ziel sei es, Materialien zu entwickeln, um die Bauwerke gleichzeitig beständiger und wartungsärmer zu konstruieren, heißt es in einer Mitteilung. Dafür wird an Carbonbeton, einem Beton mit Kohlenstofffasern, anstelle von Stahl geforscht.