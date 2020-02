Das größte Dresdner Freibad in Cossebaude schaut in eine ungewisse Zukunft: Der Energiekonzern Vattenfall will das Pumpspeicherwerk Niederwartha zum Ende des Jahres vorläufig stilllegen. Das hat die Bundesnetzagentur MDR SACHSEN auf Anfrage bestätigt. Dadurch würde der Wasserspiegel des zugehörigen Stausees sinken und nicht mehr für den Badebetrieb ausreichen.