Nach der Besetzung von drei Häusern in der Dresdner Neustadt hat der Besitzer der Objekte Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt. Das teilte der Eigentümer, die Argenta KG, am Montagabend mit. Die Häuser würden in keiner Weise die geltenden Sicherheitsvorschriften erfüllen und seien einsturzgefährdet, so ein Unternehmenssprecher. Gefahr für Leib und Leben könne nicht ausgeschlossen werden.