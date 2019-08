Insgesamt 30 neue Stadtbahnen haben die Dresdner Verkehrsbetriebe am Donnerstag offiziell in Auftrag gegeben. Nach einer europaweiten Ausschreibung ging der Zuschlag an das kanadische Unternehmen Bombardier mit Werken in Görlitz und Bautzen. Insgesamt sollen die neuen Straßenbahnen inklusive Wartung 197 Millionen Euro kosten. Rund 100 Millionen davon kommen aus europäischen Fördertöpfen. Die ersten Bahnen sollen ab 2021 fahren. Bis zum Herbst 2023 sollen alle Fahrzeuge ausgeliefert sein.