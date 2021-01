Die Arbeiten des bekannten Dresden-Street-Art-Künstlers Jens Besser findet man inzwischen weltweit an vielen Orten. Seit kurzem prangt auch eine Wandzeichnung von ihm auf der Außenmauer eines Friedhofes in der Dresdner Neustadt. Das Graffiti mit dem Titel "Tanz der Lebenden" ist an den restaurierten Wandfries "Dresdner Totentanz" in der Dreikönigskirche angelehnt. Die Stadt hat den Künstler für dieses Werk bezahlt und erhofft sich einen attraktiveren Friedhof, dessen Mauer weniger verschandelt wird. Doch das ist schwieriger als gedacht.