Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat Verdi für Mittwoch und Freitag in Dresden zum Warnstreik aufgerufen. Am 7. Oktober sollen Beschäftigte im Bürgeramt, der Ausländerbehörde und im Amt für Kultur und Denkmalschutz ihre Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Bürger müssten sich darauf einstellen, dass Dienstleistungen am Streiktag nur eingeschränkt zur Verfügung stünden, hieß es.