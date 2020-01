Die Lufthansa-Tochter Germanwings fliegt wieder planmäßig. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo beschloss am Neujahrstag, den dreitägigen Ausstand nicht fortzusetzen. Über weitere Arbeitskampfmaßnahmen soll am Sonntag beraten werden. Insgesamt waren rund 200 Flüge ausgefallen. Germanwings ist mit rund 30 Flugzeugen und etwa 1.400 Mitarbeitern für Eurowings unterwegs, darunter auf Inlandsstrecken von und nach Leipzig/Halle sowie Dresden. An den mitteldeutschen Airports waren mehrere Flüge abgesagt worden. Die Marke Germanwings soll mittelfristig in Eurowings aufgehen, schon jetzt finden alle Germanwings-Flüge unter Eurowings-Flugnummer statt.