Der Streit um die Arbeitszeitkürzungen in Dresdner Kitas ruht: Nach einem Gespräch zwischen Bildungsbürgermeister, KITA-Eigenbetrieb und der Gewerkschaft Verdi will die Stadt prüfen, in welchen Fällen tatsächlich die Arbeitszeit herabgesetzt wird.

Der Streit um die Arbeitszeitkürzungen in Dresdner Kitas ruht: Nach einem Gespräch zwischen Bildungsbürgermeister, KITA-Eigenbetrieb und der Gewerkschaft Verdi will die Stadt prüfen, in welchen Fällen tatsächlich die Arbeitszeit herabgesetzt wird.

Der Streit um die Arbeitszeitkürzungen in Dresdner Kitas ruht: Nach einem Gespräch zwischen Bildungsbürgermeister, KITA-Eigenbetrieb und der Gewerkschaft Verdi will die Stadt prüfen, in welchen Fällen tatsächlich die Arbeitszeit herabgesetzt wird. Bildrechte: imago/Plusphoto

Die Stadt Dresden will noch einmal prüfen, in welchen Fällen sie die Arbeitszeiten von Erziehern und Erzieherinnen kürzt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, scheinen nach einem Gespräch mit dem Dresdner Bildungsbürgermeister Jan Donhauser und der Leiterin des KITA-Eigenbetriebes Sabine Bibas pauschale Kürzungen vom Tisch. Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold äußerte sich positiv über den Gesprächsverlauf. Es sei deutlich geworden, dass beide Seiten für die gleichen Dinge kämpften: gute Arbeits- und Betreuungsbedingungen.

Ursprünglich wollte die Stadt Dresden ab 19. Oktober die Wochenarbeitszeit für Erzieherinnen und Erzieher auf 32 Stunden herabsetzen. Das sollte bei den Beschäftigten passieren, die einen Teilzeitvertrag mit 32 Arbeitswochenstunden haben und laut Vertrag auf Abruf noch bis zu acht Stunden mehr in der Woche arbeiten können, sogenannte 32-Plus-Verträge. Laut Stadt Dresden betrifft das "maximal 35,5 Prozent der aktuell in kommunalen Kindertageseinrichtungen tätigen Erzieherinnen und Erzieher". Sie sollten zwischen einer und acht Stunden pro Woche weniger arbeiten. Die Gewerkschaften Verdi und GEW sind gegen die Absenkung.

Seit 2006 wendet der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen die umstrittenen 32-Plus-Verträge an, bei denen nach Bedarf bis zu acht Stunden in der Woche zusätzlich gearbeitet werden kann. "Durch die Nutzung dieser Abrufarbeitszeit ist es möglich, den gesetzlich vorgegebenen Personalschlüssel trotz der Schwankung der Kinderzahlen im Jahresverlauf möglichst passgenau einzuhalten", erklärte Bildungsbürgermeister Donhauser auf Anfrage von MDR SACHSEN. Seine Argumente: Regelmäßig würden zum Schulanfang in den Kitas die Kinderzahlen zurückgehen und danach wieder steigen. Pädagogische Fachkräfte gebe es auf dem Arbeitsmarkt aber nur zum Schuljahresbeginn in größerer Anzahl, weil zu diesem Zeitpunkt die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher in Sachsen ende.