Der Streit um die Nebenkostenabrechnung beim Wohnungsunternehmen Vonovia spitzt sich in Dresden weiter zu. Wie der Mieterverein Dresden und Umgebung am Donnerstag informierte, haben 14 Mieter beim Amtsgericht Dresden Klage eingereicht. Sie möchten auf diesem Weg Einsicht in fehlende Belege bekommen. "Die Mieter hatten sich an uns gewandt, weil ihnen die Nebenkosten zu hoch erschienen. Allerdings waren die vorhandenen Abrechnungen nicht aussagekräftig. Deshalb haben wir von der Vonovia gefordert, die Kosten genau aufzuschlüsseln. Das ist aber trotz nachgelieferter Unterlagen nicht passiert", sagt die Sprecherin des Mietervereins, Katrin Kroupová, die Ende des Jahres mit den Gerichtsurteilen rechnet.