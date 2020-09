Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (rechts) möchte den Striezelmarkt auch in diesem Jahr unbedingt stattfinden lassen.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (rechts) möchte den Striezelmarkt auch in diesem Jahr unbedingt stattfinden lassen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert plant für den Dresdner Striezelmarkt in diesem Jahr eine Maskenpflicht. Man habe klare Prämissen, unter denen der Markt stattfinden könne, sagte Hilbert am Montag. Die Stadt plane, das "Tragen einer Alltagsmaske" auf dem Weihnachtsmarkt anzuordnen und das auch durchzusetzen. "Wie diese Regelung genau aussehen kann, erarbeiten wir gerade", so Hilbert.