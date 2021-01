Dann war klar: Der Markt muss ausfallen. Nur die Striezelmarktfichte mit Krippe und die Pyramide standen auf dem Altmarkt in Dresden. Und der große Holzschwibbogen an der Wilsdruffer Straße kündete mit seiner Aufschrift vom 586. Striezelmarkt. Den eigentlichen Markt hat es aber nicht gegeben. In Dresden stellt man sich nun die Frage, was das für die Zählung des Striezelmarkts im Jahr 2021 heißt. Aus der Stadtverwaltung hieß es auf Nachfrage: "die zuständigen Bereiche" befänden sich "in der Abstimmung ... über das weitere Verfahren". Dabei sei auch das Stadtarchiv involviert.