Einem Physikstudenten aus Dresden soll nach eigenen Angaben während seines Austauschjahrs in Indien die Ausreise nahegelegt worden sein, nachdem er an Protesten gegen ein neues Einbürgerungsgesetz teilgenommen hatte. "Die Ausweisung ärgert mich natürlich, da ich in Indien gute Freundschaften geschlossen habe und gerade ein spannendes Forschungspraktikum beginnen sollte", schrieb er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.