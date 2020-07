Etwa 150 Lehramtsstudenten der Universität Leipzig haben am Mittwochvormittag vor dem Sächsischen Landtag demonstriert. Hintergrund ist das Vorhaben des Rektorats der Uni Leipzig, Stellen zu kürzen. So soll das sogenannte Deputat, also die Anzahl der Lehrstunden für Dozenten, erhöht werden - von derzeit 16 auf 20 Semesterwochenstunden. Den Angestellten der Universität bliebe dann weniger Zeit für Forschung oder die persönliche Betreuung der Studenten, so die Demonstranten.

Die Lehramtsstudenten sehen die Qualität ihrer Ausbildung in Gefahr. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK